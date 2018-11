Napoli, Ancelotti: «L’Empoli ha giocato meglio, per fortuna c’è Mertens»

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la grande vittoria degli azzurri contro l’Empoli

Il Napoli di Ancelotti strapazza l‘Empoli con un roboante 5 a 1. Ma non è tutto oro ciò che luccica e il tecnico azzurro ha avuto qualcosa da ridire ai suoi. Queste le sue parole: «Sono stato più arrabbiato che contento. Il risultato dice che abbiamo fatto una grande partita ma in realtà il campo ha detto che l’Empoli ha giocato meglio di noi. Contro la Roma siamo stati premiati solo alla fine pur avendo giocato bene, oggi invece lo siamo stati oltremodo con tutte le difficoltà del caso».

Ancelotti passa poi a elogiare il suo bomber Dries Mertens, con un occhio al match contro il PSG: «Abbiamo avuto il merito di essere efficaci in avanti ed in contropiede e di sfruttare il grande momento di Mertens, è vivo ed è importante per noi. A dire il vero mi sono arrabbiato pure con lui perchè c’è stato un frangente del match nel quale ha giocato esterno. Adesso vediamo chi giocherà. Al momento Insigne-Mertens è una coppia difficile da lasciare fuori, ma Milik ha dimostrato di stare bene segnando 10 minuti dopo essere entrato in campo».

Il tecnico di Reggiolo di sofferma poi sulla gara di Champions League: «Il nostro obiettivo è quello di essere competitivo su tutti i fronti. Il discorso campionato è lungo, è importante essere lì. Per quanto riguarda la Champions League sarà ovviamente determinante la partita di martedì prossimo. C’è la possibilità di fare una grande impresa, ma non basterà una partita normale. Il turnover? Nel corso della mia carriera non ho mai fatto così tanta rotazione perchè non ho mai avuto a disposizione una rosa così varia».