Napoli-Atalanta streaming gratis: dove vederla in diretta

L’anticipo del sabato sera della 12° giornata di Serie A sarà Napoli-Atalanta. Una partita che metterà di fronte due squadre che per motivi diversi stanno vivendo un momento molto delicato. Da un lato gli azzurri, in crisi di prestazioni e risultati e con un silenzio stampa alla vigilia del match. Dall’altro i nerazzurri, protagonisti dell’avvicendamento in panchina: il nuovo tecnico dell’Atalanta Palladino si è presentato molto carico.

Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio dove vedere Napoli-Atalanta in streaming. In particolare, per i tifosi atalantini c’è una sorpresa graditissima: ecco tutti i dettagli.

Napoli-Atalanta streaming gratis: dove vederla

Il dodicesimo turno di Serie A ha preso il via oggi con gli anticipi tra Cagliari e Genoa e Fiorentina-Juventus, ma lo spettacolo continua con le partite di oggi, stasera e domani. Per la precisione, questa sera alle ore 20.45 allo stadio Maradona va in scena Napoli-Atalanta. Questo incontro sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, che offre diversi tipi di abbonamento per soddisfare le varie esigenze degli spettatori. È possibile scegliere e attivare il piano preferito direttamente sul sito ufficiale di DAZN.

Tra le varie possibilità di abbonamento, ce n’è uno che vogliamo segnalare in quanto particolarmente vantaggioso per i tifosi dell’Atalanta. Infatti, con il piano DAZN Goal al prezzo di 19,99€ per un mese di utilizzo non solo si potrà assistere al match contro il Napoli, ma anche a:

Atalanta-Fiorentina (13° giornata);

(13° giornata); Verona-Atalanta (14° giornata);

(14° giornata); Atalanta-Cagliari (15° giornata).

Quattro partite a 19,99€ non è un prezzo esagerato: a nostro giudizio ne vale assolutamente la pena. Per attivare DAZN Goal basta CLICCARE QUI.

Chi si chiede se la gara possa essere vista gratuitamente deve sapere che non esiste alcuna opzione legale per la visione free. I siti che propongono lo streaming senza licenza operano illegalmente, e anche l’utente che usufruisce di questi servizi commette un reato

Napoli-Atalanta: le probabili formazioni

Gli infortunati Napoli sono ancora tanti: Conte arriva alla sfida con l’Atalanta in piena emergenza. Senza contare il terremoto plusvalenze, che potrebbe aver distratto la squadra. Ma concentriamoci sul campo: il tecnico deve ancora fare i conti con un reparto infermeria particolarmente affollato. Non recuperano Gilmour, alle prese con un problema pubico, né Anguissa, fermato da una lesione importante al bicipite femorale sinistro. A loro si aggiungono i già lungodegenti Meret, rientrato per una frattura al secondo metatarso del piede destro, De Bruyne, ancora ai box per un infortunio muscolare analogo ma localizzato alla coscia destra, e Lukaku, che non ha smaltito il problema al retto femorale.

In questo scenario, Conte pensa ad una rivoluzione e ripropone il sistema difensivo a tre: davanti a Milinkovic-Savic agiranno Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. Le fasce saranno presidiate da Di Lorenzo e Gutierrez, mentre la coppia Lobotka-McTominay reggerà il centrocampo. In avanti, il tecnico sceglie un tridente rapido e tecnico formato da Noa Lang (che potrebbe dire addio a gennaio), Hojlund e Neres.

Sul fronte Atalanta, Scalvini si ferma per infortunio: Palladino deve rinunciare a lui e a Bakker. Per la partita del Maradona conferma la difesa a tre, schierando Carnesecchi in porta con Djimsiti, Hien e Ahanor a comporre il blocco centrale. Palladino punta anche sul rientro di Kolasinac, che però non sarà ancora tra i titolari. Bellanova e Zappacosta presidieranno le corsie laterali, mentre Ederson e De Roon saranno i due uomini di riferimento in mediana.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, De Ketelaere si deve rilanciare dopo un periodo non facile: insieme al belga, Scamacca sarà il punto di riferimento centrale e Lookman dall’altro lato.

Eccp le probabili formazioni di Napoli-Atalanta:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.