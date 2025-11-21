Napoli, Conte pensa ad una rivoluzione: possibile cambio modulo. Le scelte del tecnico leccese per l’Atalanta

Napoli, Conte valuta una possibile rivoluzione per la sfida contro l’Atalanta. Possibile 3-4-3 con esclusioni sicuramente importanti fra i partenopei

Il Napoli è pronto a tornare in campo sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona, dove affronterà l’Atalanta in un match cruciale per entrambe le squadre. Per i partenopei si tratta di una gara fondamentale per riscattarsi dopo risultati altalenanti e rilanciarsi in classifica, mantenendo vive le ambizioni di vertice. Antonio Conte, alla guida del club, e Raffaele Palladino, tecnico dei bergamaschi, preparano le rispettive strategie con grande attenzione, consapevoli dell’importanza dei tre punti.

Secondo le ultime notizie riportate dalla redazione di SKY Sport, Conte starebbe valutando una rivoluzione tattica: il Napoli potrebbe scendere in campo con un modulo inedito, il 3-4-3, pensato per aumentare solidità difensiva e imprevedibilità in fase offensiva. La difesa sarebbe composta da Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus, mentre sulle fasce agirebbero Di Lorenzo e Gutierrez, pronti a supportare la manovra e garantire copertura.

A centrocampo, il tecnico avrebbe scelto una coppia di equilibrio formata da Lobotka e McTominay, con il compito di dettare i tempi e schermare la difesa da eventuali ripartenze avversarie. In attacco, invece, Politano e Neres affiancherebbero Hojlund, formando un tridente capace di combinare velocità, tecnica e concretezza in area di rigore. La scelta del 3-4-3 rappresenta un chiaro segnale dell’intenzione del Napoli di prendere in mano le redini della partita sin dai primi minuti.

Il confronto con l’Atalanta si annuncia quindi molto intenso, sia tatticamente sia fisicamente. La squadra di Palladino, nota per la capacità di aggredire gli spazi e sfruttare le ripartenze, metterà alla prova la solidità difensiva del Napoli, che dovrà mostrare concentrazione e capacità di lettura delle situazioni. Per Conte, l’obiettivo è chiaro: trasformare il Maradona in un vero fortino, dove il pubblico possa spingere i partenopei verso la vittoria.

Il successo contro l’Atalanta potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione del Napoli, sia dal punto di vista della fiducia sia per l’aspetto morale della squadra. Una prestazione convincente aiuterebbe a consolidare il nuovo assetto tattico, a valorizzare i giocatori e a rafforzare l’idea di continuità che Conte sta cercando di imprimere.

Sabato sera, dunque, il Napoli cercherà di riscattarsi e di dimostrare sul campo di avere la forza per competere ai massimi livelli della Serie A, davanti ai propri tifosi e in uno stadio che da sempre è simbolo di passione e calore partenopeo. La posta in palio è alta e la concentrazione dovrà essere massima.