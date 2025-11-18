Infortunati Napoli, gli aggiornamenti del bollettino dei partenopei in vista dell’Atalanta: fermi in tre a centrocampo, possibile il ritorno di Spinazzola (ex della partita)

Infortunati Napoli, gli aggiornamenti del bollettino dei partenopei in vista dell’Atalanta. Tra rientri e recuperi in corso, diverse incognite per Conte

Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione infortunati Napoli continua a preoccupare, in vista della ripresa del campionato contro l’Atalanta sabato 22 novembre. In particolare, Billy Gilmour dovrà saltare anche questa partita, dopo aver perso gli ultimi impegni contro Eintracht Francoforte e Bologna.

L’infortunio agli adduttori, subito durante la sfida con il Como, ha costretto il centrocampista scozzese a restare fuori anche dalle convocazioni per la sua nazionale, che oggi affronterà la Danimarca in una partita decisiva per la qualificazione al Mondiale 2026.

Sul fronte opposto, Leonardo Spinazzola sta facendo di tutto per rientrare in tempo per la sfida contro i bergamaschi, anche secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Il laterale italiano, anche lui alle prese con un infortunio agli adduttori, è sulla via del recupero, ma non è ancora certo del suo ritorno in campo. La sua situazione resta incerta, ma l’ottimismo cresce grazie ai tre giorni che separano la squadra dal match. Spinazzola è in netta ripresa, anche se non ancora al meglio.

La situazione per il tecnico Antonio Conte si complica ulteriormente con il fermo di Frank Anguissa, un’altra colonna fondamentale a centrocampo. La sua assenza si aggiunge a quella di Kevin De Bruyne e Billy Gilmour, creando un serio problema per la formazione del Napoli. In sostituzione, l’idea più gettonata riguarda il rilancio di Eljif Elmas come mezzala destra. Tuttavia, bisognerà aspettare il suo ritorno dalle nazionali, dopo l’ultimo impegno con la Macedonia del Nord contro il Galles.

Per quanto riguarda gli altri nazionali, Rrahmani e Olivera sono attesi al rientro a Castel Volturno nei prossimi giorni. Di Lorenzo, Buongiorno e Politano sono già rientrati, mentre Lobotka e Lang sono attesi domani.

Nel tridente offensivo, rispetto alle ultime due uscite, si prevede il ritorno di Neres a sinistra dal primo minuto, con Conte che spera di avere a disposizione tutti i giocatori pronti per il match contro l’Atalanta.

