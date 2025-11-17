Napoli News
Napoli, Conte è tornato a Castel Volturno! Dopo il permesso concesso dalla società il tecnico è pronto a ripartire! Ecco il prossimo obiettivo
Napoli, Conte rientra a Castel Volturno: dopo il permesso della società, il tecnico riparte con nuove energie e guarda già al prossimo obiettivo
Antonio Conte è rientrato a Castel Volturno dopo alcuni giorni di permesso concessi dalla società. L’allenatore del Napoli ha ripreso la guida degli allenamenti in vista della delicata sfida di Serie A contro l’Atalanta, in programma sabato 22 novembre alle 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
Il tecnico azzurro torna dunque in Campania con l’obiettivo di ricompattare il gruppo dopo un periodo complicato. La squadra, infatti, è reduce dalla pesante sconfitta contro il Bologna in campionato e dal pareggio senza reti in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, risultati che hanno lasciato l’ambiente partenopeo con la necessità di rialzarsi.
All’orizzonte c’è la sfida con l’Atalanta, ora affidata a Raffaele Palladino dopo l’esonero di Ivan Juric. Sarà un banco di prova importante per il Napoli, chiamato a reagire e a ritrovare entusiasmo contro una formazione che si presenta con nuove idee e rinnovata energia.
