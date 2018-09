Di Maria scalda il piede e incanta tutti: ecco il capolavoro dell’argentino durante Nimes-Psg

Il PSG manda un segnale forte e chiaro al Napoli, prossimo avversario dei parigini in Champions League. Angel Di Maria ha raddoppiato il vantaggio del Paris Saint German direttamente da calcio d’angolo con una parabola perfetta che ha beffato il portiere del Nimes Paul Bernardoni. Bellissimo il gol dell’argentino che si è presentato in grande spolvero in questo inizio di stagione dopo le fatiche mondiali.