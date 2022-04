Napoli, Bagni: «Superare in fretta l’ultima sconfitta. Ma manca una cosa»

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha parlato dell’attuale situazione in casa azzurra. Le dichiarazioni sullo scudetto

Salvatore Bagni ha parlato della situazione in casa Napoli ai microfoni de Il Mattino.

LE PAROLE – «Il Napoli deve giocare con la mente più libera. Lo so che è difficile, ma serve questo nei momenti in cui non prendi in mano il gioco. Ci vuole un po’ più di cattiveria, soprattutto quando la tensione ti blocca. Sconfitta con la Fiorentina? Spero che la dimentichino in fretta. Perché questo campionato è troppo equilibrato e i punti possono perderli tutti. Basti vedere il Milan che le partite le ha vinte sempre di misura, spesso rischiando di farsi raggiungere. Quella con la Fiorentina è stata una batosta un po’ per tutti, ma Spalletti sicuramente avrà parlato alla squadra e avrà provato a rialzare il morale».