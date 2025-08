Il Napoli valuta il futuro di Cajuste: Ipswich, Besiktas e Neom sullo svedese

Napoli, Jens Cajuste in uscita e nel suo futuro ci sono tre destinazioni: Inghilterra, Turchia e Arabia Saudita

Il Napoli è al lavoro su più fronti: da un lato la costruzione della nuova rosa per Antonio Conte, dall’altro la cessione di quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici. Tra questi c’è Jens Cajuste, rientrato alla base dopo il prestito annuale all’Ipswich Town.

Il club inglese, nonostante non abbia centrato la salvezza in Premier League, continua a guardare con interesse al centrocampista svedese. La formula con cui Cajuste era approdato ai Tractor Boys prevedeva l’obbligo di riscatto in caso di permanenza nella massima serie, ma il mancato obiettivo ha rimesso tutto in discussione. Tuttavia, l’Ipswich è disposto a tornare alla carica, offrendo 8 milioni di euro per riportarlo in Inghilterra.

Sullo svedese, però, non c’è solo il club britannico. Anche il Besiktas ha presentato un’offerta da 8 milioni, puntando su un giocatore che era arrivato al Napoli dopo la vittoria dello scudetto con Luciano Spalletti, ma che non ha mai davvero lasciato il segno.

Alla corsa si è aggiunto un terzo attore, che porta il discorso ben oltre l’Europa: si tratta del Neom, club dell’Arabia Saudita, che ha messo sul tavolo una proposta articolata. L’offerta prevede un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e una penale da ulteriori 2,5 milioni in caso di mancato acquisto definitivo. Una proposta allettante soprattutto dal punto di vista economico, ma che potrebbe non convincere il giocatore sul piano sportivo.

Ora spetta al Napoli e al presidente Aurelio De Laurentiis valutare quale tra le offerte sia la più vantaggiosa, non solo sul piano economico ma anche strategico. La volontà di Cajuste avrà comunque un peso importante: vorrà tornare a giocare in Inghilterra, provare un nuovo campionato europeo o accettare la chiamata saudita?

La risposta definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con gli azzurri che sperano di piazzare il colpo giusto anche in uscita.