José Maria Callejon potrebbe lasciare il Napoli questa estate: se così non fosse troverebbe in panchina Carlo Ancelotti, un rapporto solo ‘sfiorato’ al Real Madrid

José Maria Callejon è tra i nomi caldi del calciomercato in uscita del Napoli. L’esterno spagnolo potrebbe lasciare la squadra azzurra dopo quattro stagioni. Esploso con Sarri, il giocatore classe 1987 è accostato in particolare al Milan. Se però dovesse restare a Napoli, troverebbe Carlo Ancelotti, fresco di ufficialità alla guida della squadra. I due, nell’estate 2013, presero strade inverse: l’esterno salutò i blancos dopo due stagioni arrivando a Napoli, mentre Ancelotti approdò sulla panchina del Real, nella stagione che avrebbe poi portato alla decima Champions League per i madridisti.

Callejon, circa un anno e mezzo fa, ricordò la sua dipartita da Madrid associandola all’arrivo in panchina del tecnico emiliano: il giocatore disse che il suo trasferimento era dovuto al poco impiego che avrebbe avuto con Ancelotti, che lo avrebbe considerato una seconda scelta rispetto ai vari Morata, Jesé, Bale. Le sue parole: «Il Real è stato sempre il mio sogno dove ho passato due belle stagioni. Quando è arrivato Ancelotti al posto di Mourinho, mi sono subito reso conto che non avrei trovato spazio visto che c’erano Morata, Jesè e Bale, ed ho deciso di andare via». ‘Accuse’ smentite dallo stesso allenatore, il quale chiarì che al suo arrivo a Madrid, Callejon non era più un giocatore del Real.