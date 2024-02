Napoli, con Calzona torna una leggenda del club nello staff?

Napoli, sempre più vicino l’arrivo in panchina di Calzona, ct della Slovacchia: possibile l’ingresso nello staff di una leggenda del club

La trattativa del Napoli per portare in panchina Federico Calzona, attualmente ct della Slovacchia, al posto di Walter Mazzarri procede spedita. Come riportato da Alfredo Pedullà, il tecnico ha già detto di sì a tutte le condizioni poste da Aurelio De Laurentiis, compresa quella di essere pronto per la sfida di mercoledì in Champions League contro il Barcellona.

Incontro in corso per discutere lo staff del tecnico – che manterrebbe anche l’incarico con la federazione slovacca – e con lui potrebbe arrivare anche Marek Hamsik: l’ex centrocampista e leggenda del club potrebbe tornare così a Napoli. Insieme a lui anche il ritorno di Sinatti come preparatore.