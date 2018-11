Napoli, Cavani: «Con gli azzurri partita da dentro o fuori, ma siamo pronti»

L’attaccante del PSG Edinson Cavani, grande obiettivo di mercato del Napoli, ha parlato della sfida con gli azzurri in Champions League e di Neymar e Mbappé

Edinson Cavani tornerà a calcare il terreno del San Paolo martedì, quando il Napoli ospiterà il Paris Saint-Germain per una gara da dentro o fuori per i francesi. La sconfitta vorrebbe dire quasi certamente addio a ogni aspirazione di passare il turno. L’uruguayano, sempre più spesso al centro delle voci di un possibile ritorno in terra campana, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla sfida. Queste le sue parole: «È la partita giusta per fare capire che come squadra siamo saliti ad un livello superiore e possiamo superare ostacoli importanti. Non dovessimo vincere sarebbe difficile superare questa fase a gironi».

Cavani ha parlato anche dei presunti attriti con Neymar e Mbappé e del tecnico Tuchel: «Siamo un work in progress, ma non è vero che non vado d’accordo con Neymar o Mbappè. Speriamo che il lavoro di Tuchel possa essere la base per costruire tutti insieme una grande stagione. Lo considero un vincente che ha una forte mentalità di squadra. Il club ha parlato con me dell’obiettivo Champions League prima di farmi firmare il prolungamento di contratto. Il mio obiettivo è quello di vincere, è qualcosa che mi scorre nelle vene e per la quale faccio questo lavoro».