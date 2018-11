Cavani-Napoli: contatto. Primo incontro con De Laurentiis

Edinson Cavani può tornare al Napoli. Il centravanti del PSG potrebbe andare via: c’è già stato un primo contatto

Il sogno Edinson Cavani prende forma. Il Napoli sogna il ritorno del Matador e Aurelio De Laurentiis sta provando davvero a trasformare quel sogno in realtà. Il presidente, nei giorni scorsi, non ha chiuso le porte a un possibile ritorno del centravanti uruguaiano al San Paolo. Lo stesso giocatore, dopo il Golden Foot, ha aperto le porte a un suo ritorno a Napoli. Secondo Il Corriere dello Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti.

Una settimana fa, in occasione della sfida tra PSG e Napoli, nella pancia del Parco dei Principi, sono state poste le basi per il ritorno di Edi a Napoli. L’attaccante compirà 32 anni a febbraio ed è pronto a ridursi l’ingaggio per tornare in azzurro (attualmente guadagna 10 milioni di euro a stagione). Lo spogliatoio del PSG, si dice, è una polveriera. Edi non va d’accordo con Neymar e con altri suoi compagni (anche Mbappé) e questo potrebbe spingerlo lontano da Parigi. Cavani non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in azzurro e potrebbe rinforzare l’attacco di Ancelotti, provando a coronare il sogno Scudetto.