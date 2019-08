Napoli, ci siamo: la Juve, la firma di Llorente e tre cessioni

Il Napoli si prepara alla sfida dello Stadium e intanto si assicura Llorente. Sbloccate diverse situazioni in uscita

Il Napoli continua la sua preparazione al big match dello Stadium, ma nel frattempo De Laurentiis e Giuntoli, insieme a Capri, sono alle prese con la chiusura del mercato. Llorente, alla fine, sarà un giocatore partenopeo. La presenza di alcuni intermediari che stanno curando anche la situazione dello spagnolo a casa Inter aveva dato il là a una psicosi che voleva l’ex Bilbao virare clamorosamente sul nerazzurro. In realtà, questi intermediari avevano a che fare anche con l’affare Sanchez ed erano lì per quello. Visite mediche possibili già nel week end, altrimenti lunedì. Niente da fare per Campana: a cui il Napoli ha comunicato ieri di preferire l’esperienza dello spagnolo. L’ecuadoriano ha annunciato così che continuerà con il Barcellona de Guayaquil.

In uscita risvolti clamorosi per il futuro di Hysaj. Sull’albanese, che ormai si stava rassegnando all’idea di restare dopo un’intera estate in cerca di una nuova squadra, si è inserito il Valencia, complice l’infortunio di Piccini. Gli spagnoli vogliono l’ex Empoli e sono disposti ad arrivare a 20 milioni per il riscatto. Il Napoli però chiede l’obbligo: “Se faremo in tempo, la chiuderemo” ha dichiarato l’agente del terzino Mario Giuffredi. Intanto Ounas sarà nelle prossime ore un giocatore del Nizza e Chiriches è a un passo dal Sassuolo.