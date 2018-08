Continua lo scontro tra il Napoli Calcio ed il Comune e si prevedono nuovi disagi per la società in vista della sfida contro la Fiorentina

Il Napoli, reduce dal successo interno in rimonta contro il Milan per 3-2, sta lavorando in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria in trasferta. A preoccupare la società partenopea non c’è solo la gara contro i blucerchiati, ma anche quella interna contro la Fiorentina del prossimo 16 settembre dopo la pausa per le Nazionali. A non far dormire sogni tranquilli alla dirigenza degli Azzurri è la situazione stadio, dato che lo scontro con il Comune del capoluogo campano non si è ancora placato. Secondo le ultime indiscrezioni, difatti, se non dovesse essere firmata quanto prima la convenzione d’uso per il San Paolo, la società partenopea dovrà, già dal prossimo impegno in casa contro la Fiorentina, pagare il servizio d’ordine dei vigili urbani.

Un’altra grana che si aggiunge a quella del servizio metropolitano. Dopo il match contro il Milan, difatti, i tifosi presenti nella struttura non hanno potuto usufruire delle corse metropolitane, disagio legato anch’esso alla convenzione, la quale prevede che il costo dei trasporti venga posto a carico della società.