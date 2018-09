Napoli: le condizioni degli infortunati fermi in infermeria

La squadra di Carlo Ancelotti è attualmente priva di tre giocatori fermi per infortunio. Il medico sociale del Napoli ha chiarito le condizioni dei calciatori

Il Napoli sta rifiatando durante la sosta dopo le prime tre gare di campionato. L’obiettivo dei partenopei è quello di ritrovare la condizione e la strada giusta dopo la brutta sconfitta rimediata a Marassi contro la Sampdoria. Ancelotti sta valutando, dunque, le possibili soluzioni in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina al San Paolo. Per il tecnico, inoltre, arrivano buone notizie dall’infermeria dove sono fermi per infortunio Alex Meret, Faouzi Ghoulam ed Amin Younes. Secondo le dichiarazioni del dottor Alfonso De Nicola, medico sociale degli Azzurri, intervenuto a Radio Kiss Kiss, le condizioni dei tre giocatori sono in miglioramento. Ovviamente i giocatori non saranno a disposizione del tecnico immediatamente appena rientrati in gruppo, ma dovranno affrontare degli allenamenti specifici prima di poter tornare in campo. Secondo De Nicola, probabilmente saranno riaffidati allo staff tecnico prima della fine del mese.

Queste le parole del dottor De Nicola a Radio Kiss Kiss che ha iniziato parlando di Ghoulam: «Il professor Mariani deve dare l’ok definitivo per l’utilizzo. Faouzi sta andando molto bene nella fase di recupero, contrariamente a quanto accaduto dopo il secondo infortunio. I problemini avuti, con un altro intervento a fine giugno, sono stati risolti ed è vicino al recupero totale per poi allenarsi con la squadra. Poi dovrà raggiungere la condizione e spetterà all’allenatore capire come utilizzarlo. Convocazione contro la Juventus? Potrebbe accadere se Mariani tra due giorni, quando lo vedrà, dirà che la frattura è consolidata, può allenarsi e darà l’ok. Per quella data poi potrebbe avere la condizione. Bisogna anche frenarlo perché lui vuole bruciare i tempi. Ancelotti non vede l’ora di averlo e siamo tutti qui che cerchiamo di fare le cose con razionalità. Diciamo fine settembre per la convocazione».

MERET. «Stiamo aspettando si consolidi la frattura. Aspetto per un controllo perché per le fratture sono particolari, la radiografia emette molte radiazioni e noi vogliamo evitare altri problemi. Dopo questo controllo potrà tornare ad allenarsi buttandosi a terra. Gli sto preparando anche un tutore per quando andrà a terra, ma dalla prossima settimana potrebbe allenarsi in modo più intenso».

YOUNES. «Younes è un ragazzo sempre sorridente, positivo, simpatico, ora sta correndo sul campo ed ha iniziato a fare un po’ di tecnica con Ghoulam col pallone. I tempi sono gli stessi per tutti e tre e speriamo per fine mese di poterli affidare allo staff tecnico».