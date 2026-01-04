Napoli, ripartire come si è finito l’anno: questo è il diktat di Conte. Le ultimissime sui partenopei

Napoli, Conte vuole dare continuità ai risultati ottenuti nella parte finale del 2025. Ma la Lazio resta una squadra molto ostica. I dettagli

Ripartire esattamente dalla fine. È questo il diktat in casa Napoli per l’inizio del 2026. Il 2025 si è chiuso in un crescendo rossiniano per la squadra di Antonio Conte: tre vittorie consecutive, una Supercoppa Italiana messa in bacheca, sei gol fatti e nessuno subito. Un ruolino di marcia che i campioni d’Italia in carica vogliono trasformare nell’incipit di un nuovo anno da protagonisti, per restare agganciati al treno di testa.



Il primo banco di prova, oggi alle 12.30, è però dei più complessi: la trasferta contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Tuttosport scrive che è una sfida ricca di significati: Sarri è l’unico allenatore riuscito a “scippare” uno scudetto italiano a Conte, e il tecnico salentino ha perso gli ultimi due scontri diretti con il collega toscano. I precedenti recenti non sorridono agli azzurri, che non battono la Lazio dal settembre 2022 e hanno perso quattro delle ultime sei sfide contro i biancocelesti. L’obiettivo odierno è sfatare questo tabù e centrare la quarta vittoria di fila, mai riuscita finora in stagione.

La settimana di lavoro a Castelvolturno ha regalato sorrisi e qualche preoccupazione. La buona notizia è il ritorno tra i convocati di Alex Meret, fuori da fine ottobre per la frattura del metatarso. Recuperati pienamente anche Spinazzola (smaltito l’affaticamento post-Cremonese) e Olivera. L’infermeria, però, resta affollata di big: Anguissa e Gilmour rientreranno a fine mese, per Lukaku si attende metà febbraio, mentre De Bruyne (operato al bicipite femorale) tornerà a Napoli in settimana per la riatletizzazione, con l’obiettivo di rientrare a marzo.



Pochi dubbi di formazione per Conte, che si affida al blocco vincente di dicembre nel classico scontro di filosofie tra “Sarrismo” e “Contismo”. Davanti a Milinkovic-Savic, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus (favorito su Buongiorno). A centrocampo Politano e il recuperato Spinazzola sulle fasce, con Lobotka e McTominay in mediana. Sulla trequarti Neres ed Elmas agiranno a supporto di Rasmus Hojlund, a caccia del decimo gol stagionale. Inizia oggi un tour de force di 8 gare in 24 giorni: Conte vuole partire col piede giusto.