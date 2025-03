Napoli, Conte in conferenza: «Penso che la partita l’abbiamo fatta dall’inizio alla fine. Ecco come sta Rrahmani»

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato nella conferenza stampa post partita del match contro il Venezia. Le parole.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto nella conferenza stampa post partita dopo il match pareggiato contro il Venezia di Di Francesco al Penzo ed ha parlato del momento della squadra partenopea. A seguire le sue parole.

SECONDO TEMPO – «Penso che la partita l’abbiamo fatta dall’inizio alla fine. In queste partite se fai gol, come fatto da Inter e Roma, fatichi ma puoi portarle a casa. Se invece come noi, Lazio e Atalanta non lo fai poi hai difficoltà, questo è un campo ostico. Le occasioni le devi ottimizzare. Non era neanche facile, hanno impostato la partita sulle lunghe e giocavano tutto sulle seconde palle. Sono soddisfatto della prestazione, poi volevamo vincerla. L’aspetto positivo è aver creato tanto, negativo non averle concretizzate. Mi ha dato fastidio solo il contropiede 6 contro 2, quello non deve mai accadere. Noi in quel momento abbiamo staccato il cervello e non deve mai accadere».

PAUSA – «Beh, ci rimane mezza squadra… sfrutteremo la sosta per continuare a lavorare, magari organizzando qualche amichevole per chi è arrivato a gennaio così da farli entrare meglio nel contesto e nella condizione. Sicuramente completeremo il recupero di Neres. Speriamo che chi va in Nazionale, torni sano e salvo. Non sono affatto deluso comunque».

OCCASIONE PERSA – «Noi partiamo dal presupposto che non guardiamo gli altri. Il pareggio è una mezza sconfitta, poi ci sono pareggi e pareggi, oggi ci va stretto, in una situazione difficile, contro una squadra che è penultima, ma che meriterebbe una posizione diversa. Dovevamo essere più incisivi, vince chi fa gol. Mancano 9 partite, cercheremo di dare fastidio fino alla fine, lottando con il coltello fra i denti».

RRAHMANI – «Niente di che, mi ha detto che era affaticato, valuteremo. Potrebbe essere una contrattura».