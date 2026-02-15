Connect with us
Hanno Detto

Napoli, Conte commenta così il pareggio con la Roma: «Partita all’inglese, ai punti avremmo meritato noi. Stiamo onorando la maglia e combattendo per la città»

12 minuti ago

Conte Napoli Fiorentina

Napoli, Antonio Conte ha parlato così dopo il pareggio con la Roma. Le dichiarazioni del tecnico post partita

A DAZN dopo Napoli Roma, Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni.

ANALISI «Credo sia giusto ringraziare i tifosi della Curva perché non è scontato riconoscere ciò che stiamo facendo questa stagione. Stiamo onorando la maglia e stiamo combattendo per la città, sono contento per i ragazzi: so cosa stanno facendo e che periodo stiamo affrontando da inizio anno. Rimontare la Roma due volte non era semplice, penso che ai punti avremmo meritato noi. Direi che è stata una bella partita, è stata una gara divertente, ‘inglese’, dobbiamo continuare a costruire il futuro dopo queste 13 partite, in quale competizione europea andremo a qualificarci. Stiamo andando oltre gli ostacoli».

ALISSON SANTOS – «Sono due ragazzi, Giovane e Alisson, che il club ha preso a gennaio e sapete che non potevamo fare mercato, quindi lo abbiamo fatto a costo zero. Sono con noi da due settimane e hanno bisogno di capire le situazioni nostre: rispetto a Giovane, è più bravo nell’uno contro uno, quando ti punta ti può saltare. Sono due ragazzi che hanno cambiato totalmente vita e sono contento: hanno voglia e umiltà, senza spocchia e presunzione e accettano il fatto di dover capire prima le dinamiche di gioco».

INFORTUNIO RRAHMANI «Rrahmani non so come sta, ormai uno in più o uno in meno non è un problema. Troveremo una soluzione. Parlare sempre di infortuni diventa stupido. Non so se ci sarà nella prossima partita: se ci sarà, ci farà piacere altrimenti troveremo una soluzione».

