Napoli, grande notizia per Conte! Quel giocatore torna a Castel Volturno 85 giorni: le ultimissime

Napoli, finalmente una buona notizia per Antonio Conte: ritorno a Castel Volturno dopo 85 giorni. Le ultimissime

Buone notizie per il Napoli: David Neres è tornato a Castel Volturno, 85 giorni dopo l’operazione alla caviglia. L’esterno brasiliano, fermatosi il 14 gennaio contro il Parma, ha iniziato la fase finale della riatletizzazione e punta a rivedere il campo nelle ultime giornate di campionato. Nessuna fretta, però: il reparto offensivo azzurro è ben coperto e gli ottimi risultati di Alisson nelle ultime settimane permettono allo staff di gestire il rientro con cautela.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Sul fronte infermeria arrivano segnali incoraggianti anche per Vergara e Di Lorenzo, attesi al rientro nelle prossime settimane. Più immediato, invece, il recupero di Rrahmani, che potrebbe tornare a disposizione già per la sfida contro la Cremonese, restituendo solidità al reparto difensivo. Intanto, si analizza la stagione di Neres: 25 presenze, 6 gol e 4 assist, con prestazioni di spicco come le doppiette contro Atalanta in Serie A e Bologna nella finale di Supercoppa Italiana.

L’ultima apparizione dell’ex Ajax risale proprio alla gara contro il Parma di metà gennaio, quando rientrò dopo aver saltato le sfide con Hellas Verona e Inter per una distorsione alla caviglia. Da allora un lungo stop, ora finalmente alle battute finali: il Napoli spera di riabbracciare Neres in campo prima della chiusura della stagione.

