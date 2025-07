Napoli accoglie De Bruyne: oggi il primo incontro con Antonio Conte

Inizia oggi l’avventura di Kevin De Bruyne al Napoli: dopo l’ultimo giorno di vacanza il belga inconterà Conte a Castel Volturno per la prima volta

Occhiali da sole e aria rilassata, ma non servono miracoli per accorgersi che a Napoli è arrivato un re. Kevin De Bruyne, autentico fuoriclasse del calcio europeo, è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il suo arrivo rappresenta un colpo sensazionale per il club di De Laurentiis, forse il più iconico della sua gestione, come sottolineato da la Gazzetta dello Sport. Un campione capace di accendere i sogni dei tifosi, pronto a diventare il nuovo simbolo della rinascita azzurra sotto la guida di Antonio Conte.

Sbarcato a Capodichino domenica sera, De Bruyne ha scelto di vivere il suo ultimo giorno di vacanza in modo speciale: un giro in barca a Capri con la moglie Michele e, al ritorno in hotel, il primo abbraccio caloroso con i tifosi. Un’accoglienza passionale, inevitabile per chi incarna l’ambizione di una città che sogna in grande.

Oggi Kevin farà conoscenza con il centro sportivo di Castel Volturno e inizierà ufficialmente la nuova avventura agli ordini di Conte. Taciturno e riservato nella vita privata, De Bruyne ha portato con sé l’entusiasmo di un esordiente e il bagaglio di chi ha già alzato la Champions League. Sarà il giocatore più vincente della rosa, un leader silenzioso ma carismatico, pronto a dettare i tempi in campo e nello spogliatoio.

Il suo legame con Napoli, in realtà, precede l’ingaggio: proprio qui, a Sant’Agnello, si è sposato nel 2017, su consiglio dell’amico Dries Mertens – Ciro per tutti – che fu anche il suo testimone. E a Napoli trova un altro alleato di lunga data: Romelu Lukaku, compagno di mille battaglie con la nazionale belga e grande sponsor dell’operazione.

Con De Bruyne, il Napoli aggiunge un altro tassello a un progetto ambizioso e sempre più influenzato dalla Premier League. A 34 anni, Kevin ha ancora molto da dare e un motivo in più per brillare: dimostrare al Manchester City che lasciarlo andare è stato un errore. Ora, tocca a lui incantare il Maradona.