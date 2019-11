Napoli, De Laurentiis: «Manca la concentrazione, ritiro sarà costruttivo»

Napoli, il presidente De Laurentiis annuncia che la squadra andrà in ritiro: ecco le parole del numero uno azzurro

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Il Napoli sarà in ritiro fino a domenica. Non si tratta comunque di un ritiro punitivo, bensì di uno costruttivo».

«Bisogna trovare delle motivazioni non solo contro Liverpool e Salisburgo dove si gioca ad alti livelli e dove abbiamo visto un’altra squadra. Quando vedo assegnare due rigori per falli di mano in area contro la Roma resto stupito. Vuol dire che manca la concentrazione».