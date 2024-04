Napoli, Antonio Conte è il primo nome di De Laurentiis

Napoli, Aurelio De Laurentiis sogna Conte sulla panchina dei partenopei: il tecnico pugliese è considerato il nome giusto per ripartire

Aurelio De Laurentiis è pronto a tutto per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il numero uno dei partenopei ha messo il nome del tecnico ex Juve e Inter al primo posto nel suo personale taccuino.

«Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Ma non prenderò una squadra in corsa…» da questa dichiarazione del tecnico a Le Belve in autunno, il tecnico è diventato il punto fisso di DDL per ripartire la prossima stagione. Il suo nome inoltre sarebbe una dichiarazione di intenti: il suo ingaggio significherebbe voler tornare subito a vincere e che può tornare comoda come polizza assicurativa per attirare i campioni.