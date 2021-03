Napoli, delusione Politano: vive come un’ingiustizia la mancata convocazione di Mancini

Matteo Politano sarebbe rimasto molto deluso dalla mancata convocazione da parte del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini

Matteo Politano è uno degli uomini che nell’ultimo mese e mezzo ha trascinato il Napoli in quella che è stata una vera scalata al quarto posto. In tanti pensavano che sarebbe stato premiato con la convocazione dell’Italia, e invece così non è stato. E, come riporta Il Mattino, l’esterno azzurro ci sarebbero rimasto molto male.

Politano starebbe vivendo come un’ingiustizia la mancata convocazione in Nazionale, una delusione che starebbe pesando molto sul suo morale. Gattuso ha provato a consolarlo, ma questa assenza dai convocati potrebbe significare il definitivo addio al treno Europeo.