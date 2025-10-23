Napoli, dopo la disfatta in Champions subito a lavoro per rialzarsi contro l’Inter! L’analisi del day after europeo degli azzurri

Napoli, dopo la disfatta in Champions la squadra di Conte torna a lavoro pronta a rialzarsi nel match contro l’Inter! L’analisi del Corriere dello Sport

Un’ora di confronto schietto e profondo al centro sportivo di Castel Volturno, video alla mano, per analizzare nel dettaglio il crollo di Eindhoven. Da qui Antonio Conte e il suo Napoli vogliono ripartire, dopo il pesante 6-2 incassato contro il PSV in Champions League. L’allenatore ha tracciato una linea netta: reagire immediatamente, già sabato contro l’Inter nell’ottava giornata di Serie A, oppure rischiare di precipitare in una crisi difficile da arginare. La squadra, scossa e orgogliosa, ha scelto di rispondere sul campo.

Conte: “Il bene supremo è il Napoli”

Come riportato dal Corriere dello Sport, Conte ha parlato con grande lucidità e fermezza, prima nello spogliatoio di Eindhoven e poi nel confronto diretto con il gruppo: «Non mi interessa la gloria personale, il bene supremo è il Napoli», avrebbe detto il tecnico pugliese, un messaggio chiaro e condiviso anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha ribadito piena fiducia nell’allenatore e nella squadra. La linea è una sola: pazienza, compattezza e fiducia nei nuovi arrivati.

Difesa da rifondare e numeri allarmanti

I dati, però, restano impietosi: tre sconfitte nelle ultime cinque partite, 21 gol subiti in dieci gare tra campionato e Champions, una difesa che da muro europeo si è trasformata in un colabrodo. Le responsabilità sono diffuse: calo dei senatori, infortuni pesanti (da Rrahmani a Lobotka), difficoltà di inserimento dei nove nuovi acquisti e segnali evidenti di logorio fisico e mentale.

Conte, però, non intende nascondersi né cercare alibi: il suo obiettivo è ritrovare un gruppo compatto, con spirito di sacrificio e unità d’intenti. Sabato, al Maradona, arriverà l’Inter, forse l’avversario più temibile nel momento più delicato. Ma per Conte, può essere anche il miglior stimolo possibile. Il Napoli ferito ha una sola strada per rialzarsi: tornare squadra, tornare acciaio.