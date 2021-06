Napoli Emerson, Giuntoli prova a bruciare la concorrenza: la strategia

Calciomercato Napoli: il d.s. Giuntoli prova a bruciare la concorrenza di Juventus e Inter per Emerson Palmieri, la strategia

Emerson Palmieri è da tempo nei radar della Juventus sul mercato, ma il suo arrivo a Torino potrebbe materializzarsi soltanto con l’eventuale cessione di Alex Sandro.

Sul nazionale azzurro ex Roma e Palermo, che piace anche all’Inter, sarebbe forte in questo momento il Napoli: il terzino del Chelsea – scrive il Corriere dello Sport – sarebbe infatti una priorità per Spalletti per la fascia sinistra. Il Ds dei partenopei Giuntoli, in tal senso, starebbe preparando l’assalto al giocatore puntando sul prestito secco e sugli ottimi rapporti tra il Napoli e il sodalizio campione d’Europa.