Napoli Fabian Ruiz, gol vittoria e le parole: quale futuro per lo spagnolo?

Fabian Ruiz ha segnato un gol molto importante per il Napoli contro il Torino, ma sul futuro ci sono ancora diversi dubbi

Napoli e Fabian Ruiz un futuro tutto da decifrare. Lo spagnolo da tempo è stato accostato alla lista dei partenti in estate, con la possibilità di un ritorno in Spagna.

Ieri contro il Torino ha trovato il gol vittoria. Un successo per staccare la Juve in ottica terzo posto e per far chiudere la stagione in bellezza agli azzurri. Nel finale di partita ha parlato di basi per il prossimo anno. Sarà ancora il perno del Napoli per la prossima stagione? Resta tutto da capire, due giornate al termine prima di sedersi e parlare di futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.