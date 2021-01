Napoli, Gattuso e De Laurentiis separati in casa: serve subito la svolta

Il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis è ai minimi storico: l’allenatore deve svoltare subito

Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis, a seguito dei recenti risultati negativi del Napoli, vivono da separati in casa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la rabbia immediata post Verona, ora il patron azzurro utilizza la tattica del silenzio che significa tutto come può significare nulla.

Per Gattuso arrivano adesso 10 giorni in cui si giocherà tutto: Spezia, Parma e Genoa saranno decisive. Il Napoli non dovrà solo vincere, ma convincere.