Napoli, Gattuso può rinnovare durante la sosta: non ci saranno penali

Gennaro Gattuso potrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli durante la sosta

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è vicino a rinnovare il suo contratto con il club partenopeo. L’accordo sarebbe stato trovato e mancherebbe adesso soltanto l’ufficialità.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la sosta per le Nazionali potrebbe essere il momento giusto per annunciare l’accordo. Il prolungamento sarà fino al 2023 e nel contratto non sono state inserite penali, così come da desiderio di Gattuso.