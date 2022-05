Conferenza stampa Spalletti: «A inizio anno sui giornali dicevano saremmo arrivati settimi»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa

STRISCIONE – «Panda? Intanto bisogna vedere come la riportano, quanti chilometri ha fatto e se ci sono i cd di Pino Daniele. Valuteremo quando succederà»

FUTURO – «Vivo in hotel qui perché c’è modo di socializzare. Per l’anno prossimo l’idea è quella di comprare un camper e girare tutti i quartieri per partecipare alle feste rionali. Mercato? Con Giuntoli parliamo tutti i giorni e stiamo progettando la squadra per il prossimo anno. Rinnovo per il terzo anno? Io sono l’allenatore del secondo anno, questo è certo. Io dubbi non ne ho. Ogni mattina quando ci alziamo spuntano novità»

STATO D’ANIMO – «Ho trovato aria d’indifferenza che forse è peggio della contestazione. In certi momenti mi sembrava di essere da solo a credere in questo Napoli. Nel frattempo qualcosa è cambiato e ora mi sento meno solo. Riprendiamo le griglie Champions fatte dai giornali. Tutti ci mettevate settimi dietro a Lazio e Roma. Poi sono cambiate tante cose visto che tutti speravate nello scudetto».

GENOA – «Giocherà la formazione migliore contro una squadra che sta giocando bene e che può metterci in difficoltà. Sarà una partita difficile, vedrete».

INSIGNE – «Tra i tanti motivi della mia scelta di venire qui c’era anche la possibilità di allenare Lorenzo. Lo ringrazio per la professionalità e la disponibilità nei miei confronti. E’ stato un riferimento importante. Vogliamo fare bene anche perché merita di salutare Napoli nel migliore dei modi».