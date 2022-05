Genoa Yeboah, Blessin lo conferma anche a Napoli

Genoa Yeboah, Blessin è deciso a puntare sull’attaccante italiano anche contro il Napoli: la conferma dopo la sfida con la Juve

Il Genoa ha trovato una vittoria importante contro la Juve all’ultimo secondo. Decisivo è stato anche l’ingresso in campo di Kelvin Yeboah.

L’attaccante italiano si è procurato il rigore poi trasformato da Criscito ed è apparso in condizione. Blessin ha deciso e per Napoli lo conferma tra i titolari perché ha bisogno delle sue caratteristiche per dar fastidio agli azzurri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.