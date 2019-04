Napoli-Genoa highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Napoli-Genoa highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli, gli azzurri di Carlo Ancelotti sfidano i rossoblù guidati da Cesare Prandelli. Napoli secondo in classifica con 63 punti e reduce dalla sconfitta di Empoli; Genoa (33) in posizione medio-bassa e proveniente dalla sconfitta interna contro l’Inter. Nella gara d’andata, successo napoletano a Marassi col risultato di 2 a 1. Adesso è di nuovo Napoli contro Genoa: azzurri per rafforzare il secondo posto, rossoblù per tenere a distanza la zona retrocessione. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 34′ pt Mertens disegna una traiettoria stupenda da fuori area e buca Radu! Gol delizioso del folletto belga, che raggiunge Cavani nella classifica marcatori del Napoli! 1-0 al San Paolo.

Al 48′ pt Lazovic spedisce il pallone in rete con un colpo fantastico al volo che non lascia scampo a Karnezis! Il serbo ringrazia Pandev, autore di un cross telecomandato. Pareggio del Genoa!

