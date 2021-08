Napoli, Giuntoli: «Mercato ancora aperto. Insigne? Nessuna novità»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa

MERCATO – «Siamo fiduciosi, la squadra è rimasta quasi intatta rispetto allo scorso anno, quando ha fatto un gran finale di stagione. Abbiamo preso Spalletti affinché possa dare qualcosina in più che ci è mancato lo scorso anno. Il nostro mercato non è chiuso, chiude tra due giorni. Siamo soddisfatti sempre. Abbiamo una squadra molto valida, sono rimasti tutti gli elementi più importanti e siamo quindi molto fiduciosi per il futuro. Rinnovo Insigne? Nessuna novità».