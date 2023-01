Napoli, Giuntoli: «Ottimisti per Ounahi. Su Osimhen…»

Le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nel pre partita della gara contro la Cremonese

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Mediaset prima degli ottavi di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese.

PAROLE – «Siamo ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds. Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano. Osimhen? In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. Se è un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi».