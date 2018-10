Secondo il capitano del Napoli, Marek Hamsik, i partenopei hanno giocato bene ieri sera battendo meritatamente il Liverpool in Champions League

Il Napoli si gode la vittoria contro il Liverpool in Champions League conquistata grazie ad un gol di Insigne nel finale. Il successo è stato una boccata d’ossigeno per la squadra di Ancelotti, dopo il pari a Belgrado contro la Stella Rossa. Adesso i partenopei, difatti, guidano la classifica del girone C davanti ai Reds e al Paris Saint Germain. Il capitano degli Azzurri, Marek Hamsik, ha voluto commentare la vittoria di ieri al San Paolo direttamente dal proprio sito ufficiale.

Queste le parole dello slovacco: «Grande vittoria davanti ad un grande pubblico! E’ stata una grande partita e noi siamo stati super. La nostra vittoria è stata meritata. Abbiamo una grande squadra e anche col Liverpool abbiamo dimostrato di avere tanta qualità, battendo una squadra forte. Adesso vogliamo continuare così per far felici i nostri tifosi. Ora testa al Sassuolo». Il Napoli, difatti, dovrà affrontare la squadra emiliana nel prossimo turno di campionato per cercare di riprendere un po’ di terreno rispetto alla Juventus capolista che ha preso il largo dopo il successo contro i partenopei.