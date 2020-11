Napoli, infortunio Osimhen: la radiografia ha escluso fratture

Pericolo scongiurato per il Napoli dopo l’infortunio al braccio di Osimhen

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo dopo che ieri Victor Osimhen era uscito dal campo in barella, durante Nigeria-Sierra Leone, per un problema al braccio. Si era temuto subito il peggio in casa azzurra, ma le condizioni dell’attaccante non sarebbero gravi.

Come riportato da Sky Sport, infatti, oggi il calciatore si è sottoposto alla radiografia che ha escluso fratture e ha evidenziato solo una forte contusione al braccia. Niente di preoccupante anche alla spalla, dove Osimhen accusava dei leggeri fastidi.