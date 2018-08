Mertens avrebbe manifestato la volontà di continuare a giocare da prima punta e non da esterno come lo avrebbe visto meglio Ancelotti

L’avventura napoletana di Roberto Inglese è giunta al capolinea prima di iniziare. A sorpresa, il pallino di Guintoli dai tempi del Carpi è stato ceduto al Parma dopo pochi mesi dal suo acquisto, che in realtà si era già formalizzato nella passata stagione dal Chievo. Nonostante le buone stagioni passate nella società clivense, la punta deve rassegnarsi e preparare nuovamente le valigie per tornare in un club che punta alla salvezza.

La domanda sorge spontanea: Perchè il Napoli non ha creduto nel suo bomber? Inoltre, a Dimaro il 26enne aveva dimostrato buone doti e su di lui vigeva la stima del nuovo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che ci sia stato lo zampino di Mertens su questa trattativa, visto che il belga categoricamente vuole continuare a giocare al centro dell’attacco e non da ala. In ogni caso, il Napoli ha solo più Milik in rosa come alternativa di “peso” a Ciro, come chiamano dalle parti del Vesuvio l’ex PSV. Visto che la squadra azzurra sarà impegnata nella Champions League, tre attaccanti sarebbero necessari per gestire le energie senza patemi. Quindi, non sono da escludere nuovi arrivi.