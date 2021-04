Napoli, Insigne e Zielinski il fulcro del gioco azzurro

Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski sono le armi fondamentali del Napoli di Gattuso. E i due si cercano con grande continuità

Dopo due giorni di dubbi e preoccupazioni, con il tampone risultato positivo al Covid-19 al rientro dalla Nazionale, Piotr Zielinski ha tirato un sospiro di sollievo dopo la conferma del falso positivo. Il polacco scenderà così in campo oggi contro il Crotone, pronto a dare il suo apporto fondamentale al Napoli. Sei gol e due assist in questo campionato per il centrocampista trasformato da Gattuso in trequartista di livello internazionale.

E a fare da compagno perfetto a Zielinski c’è Lorenzo Insigne. I due, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono il fulcro del gioco azzurro e si cercano con continuità. Il polacco ha ricevuto palla 100 volte dal capitano partenopeo che al contempo ha approfittato di 135 passaggi da parte del compagno. Un’asse tutta qualità, fondamentale per il gioco del Napoli.