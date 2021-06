Napoli, Insigne sul rinnovo: «Penso solo all’Europeo, ci sarà tempo per parlare con la società»

In conferenza stampa, Lorenzo Insigne ha parlato anche del suo futuro al Napoli con la trattativa per il rinnovo che non decolla

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e numero 10 della Nazionale, in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia ha parlato anche del suo futuro con l’azzurro partenopeo con le trattative per il rinnovo che stentano a decollare.

«Penso solo a giocare l’Europeo, dopo ci sarà tempo per parlare con la società. In carriera non ho rimpianti. Quel che ho sempre sognato era giocare col Napoli e indossare la fascia. Si sono avverati i miei due sogni: non sono contento, ma stracontento».