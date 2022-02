Napoli Inter, Sconcerti: «Osimhen, molte scintille poco fuoco. Dzeko ha fatto di più»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti ha parlato del confronto tra Osimhen e Dzeko in Napoli-Inter

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato del confronto tra Osimhen e Dzeko in Napoli-Inter.

LE PAROLE – «Se dovessimo tentare una sintesi estrema direi che Dzeko ha fatto più di Osimhen, ha pesato di più nella sostanza. Osimhen ha inciso molto, ma quasi sempre in modo disunito. Molte scintille, poco fuoco. Dzeko ha fatto meno ma in modo universale, ha giocato per tutti e per se stesso».