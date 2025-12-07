Napoli Juve, Højlund riscrive la storia: battuto un record che reggeva da oltre 35 anni! Ecco cosa ha fatto il danese segnando ai bianconeri

Napoli Juve, Højlund riscrive la storia del big-match tra queste due squadre: con il gol segnato ha battuto un record che reggeva da oltre 35 anni

Una fiammata improvvisa, un lampo che brucia la difesa bianconera e costringe gli statistici a riaprire gli almanacchi del calcio italiano. Il gol di Rasmus Højlund, arrivato dopo appena sette minuti nel big match del Diego Armando Maradona, non ha solo sbloccato Napoli Juventus, ma ha anche infranto un primato che resisteva da oltre trentacinque anni.

Il precedente: 1 aprile 1989, segna De Napoli

Per trovare un gol del Napoli così rapido contro la Juve, bisogna tornare all’epoca d’oro del club, quella del Pibe de Oro. Era il 1 aprile 1989: a sbloccare la sfida fu Fernando De Napoli, che colpì i bianconeri al 5° minuto in una stagione conclusa con lo storico trionfo in Coppa UEFA e il secondo posto in campionato.

Da quel pomeriggio degli anni ’80, nessun giocatore azzurro era più riuscito a sorprendere la Vecchia Signora con tale immediatezza in campionato. Fino a oggi.

Højlund come i grandi

Il tocco sottomisura di Højlund, su assist di Neres, ha certificato la crescita del centravanti danese, sempre più determinante nei momenti chiave. Con quella zampata, il classe 2003 si inserisce simbolicamente nella scia dei protagonisti che hanno scritto la storia di questo confronto, raccogliendo un’eredità pesante e rispondendo presente.

Juve colpita a freddo

Il dato non fotografa solo l’approccio devastante del Napoli, ma anche le difficoltà iniziali della squadra di Luciano Spalletti, sorpresa e punita dopo pochi minuti. Subire il gol più veloce degli ultimi 36 anni in una sfida di questo peso è un campanello d’allarme per la retroguardia bianconera, apparsa impreparata davanti alla furia agonistica dei padroni di casa.

Al Maradona, la storia sembra ripetersi: quando il Napoli parte così forte, per la Juventus la salita diventa subito un Everest.