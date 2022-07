Napoli, Koulibaly accordo con il Chelsea. Petagna verso Monza e Mertens vicino all’accordo. Tutti i dettagli

Il mercato del Napoli starebbe trovando gli incastri nella giornata odierna: Koulibaly trova l’accordo con il Chelsea. Novità anche per Petagna e Mertens

Il Napoli in giornata ha sbloccato il mercato. Soprattutto per quanto riguarda il futuro di Koulibaly. Il senegalese ha trovato l’accordo con il Chelsea. Al giocatore 10 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. Agli azzurri 38 milioni più 2 di bonus. Al posto del centrale gli azzurri hanno chiesto informazioni per Acerbi. Il giocatore avrebbe già dato gradimento al suo trasferimento.

In uscita anche Petagna molto vicino al Monza dopo l’incontro di oggi tra gli agenti e i Brianzoli. Con i soldi della sua cessione potrebbe arrivare Simeone. Si avvicina la firma di Mertens per il rinnovo con il Napoli. Lo riporta Gianluca Di Marzio.