Napoli, Koulibaly: «Mentalità giusta. Su Insigne e la Juventus...»

Koulibaly: «Siamo tutti felici. Sul +8 sulla Juventus dico che…». Le dichiarazioni del difensore del Napoli

Kalidou Koulibaly ha parlato a DAZN dopo Napoli-Juventus.

ESULTANZA – «Ho visto tutti i tifosi che urlavano, volevo fotografarli e la vittoria è per loro. Siamo tutti felici quando li vediamo qui».

LA GARA – «Penso che dovevamo avere un po’ di mentalità, sapevamo che a loro mancavano dei giocatori ma anche a noi. Non dovevamo pensare che fosse facile, abbiamo avuto la mentalità giusta per vincerla. Dobbiamo ancora lavorare, possiamo fare ancora meglio. A +8 sulla Juve? Troppo presto, dobbiamo stare tranquilli, non pensiamo alla Juve e a nessuno. Non dobbiamo esultare troppo presto».

INSIGNE – «Io e Lorenzo abbiamo un rapporto molto positivo, gli voglio tanto bene e questa è la prova che siamo una squadra unita».