Napoli, Kvaratskhelia: «Lavoro per arrivare più in alto possibile. Spalletti? Un maestro»

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante esterno del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport del suo inizio di stagione in azzurro. Le sue dichiarazioni:

NAPOLI – «Fino ad ora posso dare un bel 10. Se dovessimo continuare così possiamo arrivare anche più in alto di quanto tutti pensino. Spalletti? Ci siamo incontrati la prima volta a casa sua a Milano. Per me ogni vittoria è un sogno che sia in casa o fuori come successo ad Amsterdam. Ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Qui siamo una famiglia».

OBIETTIVO – «Sto lavorando molto per migliorare e voglio lavorare anche di più perché devo ancora imparare tante cose. Però una cosa è certa: voglio arrivare in alto. Kvaradona? Non ci penso anche perché Maradona rimane troppo grande, mi va più che bene Kvara».

SPALLETTI – «E’ veramente un grande allenatore. Molto, molto bravo: mi guarda da fuori e mi dice cosa sto facendo nella maniera giusta e cosa sto sbagliando. Mi fa migliorare. E’ un maestro».