Napoli, Kvaratskhelia: «Sognavo un grande club, Spalletti allenatore molto forte»

Il neo acquisto del Napoli Kvaratskhelia ha parlato del suo approdo alla squadra azzurra

Nella giornata odierna, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia depositando il suo contratto in Lega. E il calciatore georgiano, in una intervista a Sport Express, ha espresso la sua gioia per il trasferimento in azzurro.

LE PAROLE – «Con Spalletti ho parlato in inglese. Mi aveva parlato della possibilità di trasferirmi al Napoli e se fossi pronto. E’ un allenatore molto forte, voglio lavorare con lui. Sognavo di giocare in Italia, il Napoli è un grande club. Da piccolo sognavo il Real Madrid, ma il mio sogno si è già avverato».