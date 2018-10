L’agente di Malcuit afferma di aver avuto conferme da Ancelotti che il suo assistito giocherà molto di più nelle prossime partite

Kevin Malcuit è arrivato al Napoli dal Lille in estate per una cifra vicina ai 12 milioni di euro ma fino ad oggi non ha trovato molto spazio. Il terzino francese ha infatti giocato appena 119 minuti in Serie A. Per lui si prevede un utilizzo più intenso nel prossimo futuro come ha confermato il suo stesso agente, Bruno Satin, in una intervista rilasciata a Radio Crc.

«Malcuit è un bravo giocatore. Quando il Napoli ha cercato un terzino destro, avevo consigliato il nome a Giuntoli. Hanno fatto un short-list. C’erano anche Lainer e Sabaly che non sono andati in porto, poi hanno puntato su Malcuit e così abbiamo fatto questa operazione. – ha detto Satin – Se ho parlato di Ancelotti con Malcuit? Sì, ho avuto la fortuna di parlare una settimana fa, prima della partita con il Parma, col mister. Abbiamo parlato di cosa faceva bene Malcuit e cosa doveva cambiare. L’Italia è un’altra tappa della sua carriera, con un allenatore come Ancelotti è un’opportunità incredibile, con Ancelotti e il suo staff è più forte. Se gioca domenica? Non lo so, Carlo fa sapere la formazione il giorno prima quasi. L’impressione è che giocherà molto più spesso».

Il giocatore potrebbe scendere in campo domenica contro il Sassuolo al San Paolo. Per questa sfida di campionato è stato il difensore Albiol a caricare la squadra chiedendo una prestazione contro gli emiliani pari a quella vista con il Liverpool.