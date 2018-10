Albiol carica il Napoli: «Contro il Sassuolo come con il Liverpool»

Le parole di Albiol in vista della partita di Serie A tra Napoli e Sassuolo, gli azzurri vogliono dimenticare il ko dello Stadium

Il Napoli vuole ripartire dal campionato. Archiviata la vittoria in Champions League contro il Liverpool, Raul Albiol ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prossima partita contro il Sassuolo. Il difensore del Napoli è stato intervistato quest’oggi ai microfoni dell’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli. Il centrale spagnolo ha sottolineato la necessità della squadra partenopea di risalire la classifica dopo il ko contro la Juventus. La sfida contro il Sassuolo è l’ultima prima della sosta di campionato delle prossime due settimane per gli impegni delle Nazionali.

Queste le dichiarazioni che ha rilasciato: «Ci attende una partita delicata contro il Sassuolo. Una sfida del genere può rappresentare un pericolo se non viene affrontata nel modo giusto, cioè con la stessa intensità che abbiamo messo in campo contro il Liverpool. Usciamo da una bellissima serata di Champions League, ma dobbiamo ripartire dal ko contro la Juventus perché il campionato non è affatto finito. Anche se la Juventus resta sicuramente la favorita per la vittoria finale. Non possiamo staccare la spina, lo faremo solo a fine stagione, proprio il Sassuolo ci ha sempre messo in difficoltà nel recente passato e non vogliamo fallire prima della sosta».