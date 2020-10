Napoli, l’ASL blocca la partenza per Torino: gli ultimi aggiornamenti

Juventus-Napoli è a rischio rinvio dopo che l’Asl di Napoli ha bloccato la partenza della squadra di Gennaro Gattuso verso Torino.

L’Asl Napoli 2 ha bloccato la partenza del Napoli verso Torino dopo la positività di Eljif Elmas, secondo caso nella società di Aurelio De Laurentiis dopo quella di Piotr Zielinski riscontrata ieri.

La decisione è stata presa dalla Regione Campania che vuole evitare la creazione di un focolaio come avvenuto a Genova con il Genoa che ha riscontrato 22 positività nell’ultima settimana.

La situazione però, come sottolinea Gazzetta dello Sport, è in evoluzione dato che il club è in contatto con le istituzioni per trovare una soluzione.

Il Napoli ha ricevuto questa notizia mentre era già sul pullman per andare all’aeroporto.

Nel frattempo anche la Juventus si trova in isolamento dopo che due componenti dello staff bianconero sono risultati positivi.

Come confermato dal club bianconero, non si tratta né di giocatori né di componenti dello staff tecnico.

Dato il coinvolgimento delle Autorità, a questo punto la decisione in merito al rinvio di Juventus-Napoli non riguarda solamente la Lega Calcio ma coinvolge anche galtri organi istituzionali.