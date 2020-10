Juventus, due positivi nello staff: squadra in isolamento fiduciario

Due persone dello staff della Juventus sono risultate positive al coronavirus. La squadra è in isolamento fiduciario.

Non si stratta né di giocatori né di componenti dello staff tecnico. La squadra è stata messa in isolamento fiduciario per non mettere a repentaglio la sfida con il Napoli in programma domani sera alle 20:45