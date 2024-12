Napoli Lazio, arriva la decisione: vietata la trasferta al Maradona per i tifosi biancocelesti! Le ultime

Napoli Lazio, arriva la decisione del prefetto sul big match di Serie A: vietata la trasferta al per i tifosi biancocelesti! I dettagli

Dopo la sconfitta di ieri con il Parma, l’obiettivo della Lazio è chiaro per il match con il Napoli sia di Coppa Italia ma anche di campionato: tornare a vincere.

Proprio riguardo alla partita dello stadio Maradona, che si giocherà domenica sera il prefetto di Napoli ha preso una decisione: vietata la trasferta dei tifosi biancocelesti, ad eccezione per coloro che hanno aderito ai programmi di fidelizzazione del Napoli, ai quali sarà però precluso l’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti per i sostenitori residenti nella regione Lazio. E’ stata stabilita anche la vendita esclusiva dei biglietti per il settore ospiti ai tifosi della Lazio, residenti in regioni diverse dal Lazio.