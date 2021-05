Napoli, le condizioni di Koulibaly e Maksimovic: le ultime

Il Napoli si avvia all’ultima gara contro il Verona decisiva per la qualificazione in Champions League: le ultime su Koulibaly e Maksimovic

«Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona, ultima giornata di campionato in programma domani allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco e torello. Successivamente lavoro di velocità, esercitazione tattica e serie di calci piazzati. Koulibay ha svolto lavoro personalizzato in campo. Maksimovic ha lavorato in palestra».